Prestige Mall, Yönetim Sorunları Nedeniyle Kapatıldı

Yönetim Sorunları ve Ekonomik Zorluklar

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yer alan Prestige Mall, yönetim problemleri ve zor ekonomik koşullar sebebiyle kapanma kararı aldı. 2007 yılında hizmet vermeye başlayan bu merkez, Türkiye’nin üst düzey ve butik alanındaki ilk konsept alışveriş merkezi olarak önemli bir yere sahipti. Alışveriş merkezi, daha önce kapatma kararı almış ve haziran ayından itibaren içerisindeki işletmeler kepenk indirmeye başlamıştı. İçerideki mağazalara yapılan bildirimle, tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması öngörülüyordu. Ancak süreç bir ay daha uzadı ve sonuç olarak AVM’deki tüm mağazalar kapanmış oldu.

Dijitalleşme ve Değişim Süreci

Pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme, online alışverişin artması ve ekonomik daralmanın etkisi, geleneksel yapıyı sürdüren alışveriş merkezlerini zor durumda bıraktı. Uzmanlar, AVM’lerin bu tabloyu oluşturmasında, marka karmalarını doğru bir şekilde belirleyememeleri, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştiremeleri ve değişen müşteri beklentilerine cevap verememelerinin temelli etkenler olduğunu belirtiyor. Prestige Mall, Süzer Grubu tarafından hayata geçirildikten kısa bir süre sonra, 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcıların ilgisi ise bu satışla sınırlı kalmadı; 2013 yılında, Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.