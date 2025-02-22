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Prof. Dr. Görür’den Deprem Uyarısı!

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DEPREM GÖRÜNTÜLERİ HIZLA YAYILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı halkı panik içerisinde sokağa döktü. Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede herhangi bir olumsuzluk olmadığını, ancak araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Uzmanların konuya ilişkin açıklamaları devam ediyor.

UZMANLARDAN SEVKİYAT AÇIKLAMALARI

Korkutucu depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum için dikkat çeken bir uyarı yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin sıkıştığını belirten Görür, “Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir” şeklinde ifadeler kullandı. Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklaması şu şekilde: “Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir.”

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