Prof. Dr. Görür, Deprem Riski Hakkında Uyardı. (Not: 6 Kelime Sınırı Nedeniyle Özetlenmiştir.)

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin deprem riskleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

ANADOLU LEVHASINDAKİ HAREKETLİLİK VE DEPREM RİSKİ

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu oluştuğunu belirterek, “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket var. Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demek. Levhalar hareket ettikçe her yıl 1-2 santimetre kayma oluyor ve bu stres fayların içinde birikiyor. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı da zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz” dedi.

YEDİSU FAYI’NDA KRİTİK UYARI

Yedisu Fayı’nın 250 yılda bir dolduğunu vurgulayan Görür, “Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum” ifadelerini kullandı. Görür, 1939 Erzincan depremini hatırlatarak, Yedisu Fayı’nın en son 1784 yılında kırıldığını ve stres birikiminin kritik seviyeye ulaştığını belirtti.

DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN ÇALIŞMA ŞART

Görür, depremin zamanını kimsenin tam olarak bilemeyeceğini ancak önemli olanın şehirleri depreme dirençli hale getirmek olduğunu vurguladı. “Önemli olan ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?’ sorusuna cevap bulmaktır” diyen Görür, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Programa mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.