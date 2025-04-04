Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı Uyarısı Yaptı

BİNGÖL’DE DEPREM UYARISI: YEDİSU FAYI KRİTİK SEVİYEDE

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

DEPREMLERİN OLUŞUM MEKANİĞİ

Görür, depremlerin levha hareketleri sonucu oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli hareket var. Faylar stresle doluyor. Levhalar her yıl 1-2 santimetre hareket ederek fay hatlarında enerji birikimine neden oluyor. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı zamanı geldiğinde mutlaka deprem üretiyor. Bu süreci engellemek mümkün değil.”

YEDİSU FAYI İÇİN KRİTİK UYARI

Yedisu Fayı’nın deprem üretme potansiyeline dikkat çeken Görür, “Bu fayın enerji biriktirme periyodu 250 yıl. 1784’ten bu yana geçen süre dikkate alındığında Yedisu Fayı’nın deprem üretme zamanı geldi” dedi. Görür sözlerini şöyle sürdürdü: “1939 Erzincan depreminde bile kırılmayan bu fay şu an kritik seviyede. Bilimsel veriler bunu gösteriyor ama kesin zaman veremeyiz. Önemli olan Bingöl’ü deprem dirençli hale getirmek.”

DEPREME HAZIRLIK ÇAĞRISI

Görür, deprem öncesi hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Deprem olmadan vereceği zararları tespit edip önlem almalıyız. Yapı stokunu güçlendirmeli, kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı. Programda ayrıca katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.