Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı Uyarısı Yaptı

BİNGÖL’ÜN DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM OLUŞUM MEKANİZMALARI

Prof. Dr. Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareketler sonucu oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli hareket var. Faylar stresle doluyor. Stres dediğimiz, birim alana düşen kuvvet demek. Levhalar hareket ettikçe, her yıl 1-2 santimetre kayma oluyor ve bu stres fayların içinde birikiyor. Tıpkı kumbaraya para atar gibi. Fayın sürtünme yaptığı noktalarda bu stres birikerek deprem üretiyor.”

YEDİSU FAY ZONU VE KRİTİK UYARILAR

Yedisu Fayı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, “Yedisu Fayı’nın deprem üretme periyodu 250 yıldır. Bu süre doldu. 1939 Erzincan depreminde bile kırılmayan bu fay, en son 1784’te hareket etti. 250 yıllık süre tamamlandı. Bunu bilimsel verilere dayanarak söylüyorum, korkutmak için değil.” dedi. Görür, bölgedeki diğer depremlerin bu faya stres transferi yaptığını da ekledi.

DEPREME DİRENÇLİ KENTLEŞME VURGUSU

Görür konuşmasının devamında asıl önemli konunun deprem zamanı değil, hazırlık olduğunu vurgulayarak “Asıl mesele ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?’ sorusuna cevap bulmaktır. Deprem olmadan önce alacağımız önlemlerle olası zararları en aza indirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARLA SORU-CEVAP OTURUMU

Programın son bölümünde Prof. Dr. Görür, katılımcıların deprem riskleri ve yapısal önlemlerle ilgili sorularını yanıtladı. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve çok sayıda vatandaş katılarak Bingöl’ün deprem gerçeğini tüm yönleriyle ele alma fırsatı buldu.