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Protestolarda 323 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Başkan Ekrem İmamoğlu ve birçok şüpheli hakkında başlatılan bu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde çeşitli çağrılarla marjinal grupların sokağa çıkmaları teşvik ediliyor.

GÖZALTI SAYISI 323

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’daki protestolara dair sosyal medya hesabından bilgi verdi. Yerlikaya, “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.

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