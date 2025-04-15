İstanbul’daki liselerdeki protestolar sonrasında, Vali Davut Gül’den önemli bir açıklama geldi. Gül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, öğrencilere yönelik mesajını iletti.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, paylaşımında “Sevgili öğrencilerimiz, güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir” diyerek, bazı provokatörlerin gençleri yasa dışı eylemlere yönlendirmeye çalıştığını belirtti. “Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun” ifadelerini kullandı. Eğitimin sokakta tehlikeye atılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gül, “Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

SİYASAL VE SOSYAL GRUPLARA MESAFELİ DURMA ÇAĞRISI

Vali Gül, açıklamasında ayrıca, “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler” ifadeleriyle gençleri uyardı. Öğrencilerin dikkatli olmalarını istedi ve “Keşke dememek için dikkatli olun” diyerek, provokatif davranışlara karşı duyarlı olmalarını tavsiye etti.