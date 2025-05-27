Pseudomonas Aeruginosa Biyofilm Oluşturuyor!

TEDAVİYİ TEHDİT EDEN BAKTERİ

Dünya çapında her yıl yaklaşık 559 bin insanın ölümüne sebep olan Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri, tıbbi plastikler üzerindeki endişeleri artıran önemli bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Bilim insanları, bir hastadan elde edilen yara enfeksiyonundan izole edilen bu bakterinin, özel bir enzim aracılığıyla bazı plastik türlerini parçalayıp enerji kaynağı olarak kullandığını belirtiyor. Araştırmalara göre, genellikle kateter, dikiş ipliği ve biyolojik olarak parçalanabilen implantlar için tercih edilen polikaprolakton (PCL) adlı medikal plastik, bu bakteri türü için bir “besin deposu” gibi işlev görüyor. Laboratuvar ortamındaki deneyler, P. aeruginosa’nın bu malzemeyi sindirerek büyüdüğünü ortaya koydu.

BEŞİNCİ ENZİMİN ETKİSİ

Araştırmada incelenen P. aeruginosa türü, Pap1 adı altında tanımlanan özel bir enzim üretiyor. Laboratuvar deneyleri bu enzimin yalnızca plastiği parçalamakla kalmadığını, aynı zamanda bakteri tarafından besin olarak kullanılıp çoğalmaya yardımcı olduğunu da gösterdi. Bu durum, bakterinin hayatta kalma ve çoğalma gücünü artırıyor.

DAYANIKLI BİYOFİLM OLUŞUMU

Bakteri, bağışıklık sistemine ve antibiyotiklere karşı kendini korumak adına biyofilm adı verilen koruyucu tabakalar geliştiriyor. Araştırmacılar, bu bakterinin plastik yüzeylerde çok daha büyük ve dirençli biyofilmler oluşturduğuna dikkat etti. Bunun yanı sıra, plastiğin parçalanan bileşenlerinin biyofilmin yapısına entegrasyonu, bu tabakanın sağlamlık kazanmasına katkı sağlıyor. Plastik, enfeksiyon tedavisine karşı direnci artırarak problemi büyütüyor.

TIBBİ CİHAZLARDAKİ YENİ RİSKLER

Bu bulgular, özellikle kateterler, ortopedik implantlar ve yanık tedavisinde kullanılan hidrojel pedler gibi plastik bazlı tıbbi cihazların güvenliği açısından ciddi kaygı yaratıyor. Araştırmacılar, Pseudomonas aeruginosa’nın bu cihazlara yerleşip parçalayabileceğini ve bu durumun tedavi başarısını tehlikeye sokabileceğini vurguluyor.