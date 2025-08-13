Psg, Tottenham’ı 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

İtalya’nın Udine kentinde bulunan Friuli Stadı’nda gerçekleşen 50. UEFA Süper Kupa karşılaşmasında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nden zaferle ayrılan Fransa temsilcisi PSG ile Avrupa Ligi’nde kazanan İngiltere ekibi Tottenham bir araya geldi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte futbolseverler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

İLK YARININ GOLÜ

Tottenham, karşılaşmanın 39. dakikasında üstünlüğü ele geçirdi. Kaleci Vicario, orta alanın sağ tarafında kazanılan serbest vuruşu ceza sahasının soluna havalandırdı. Topa hamle yapan Romero, kale sahasına kafayla müdahale etti ve karambol oluştu. Palhinha’nın vuruşu, kaleci Chevalier’nin müdahalesiyle direğe çarparken, top Van de Ven’in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun kale sahasında yaptığı vuruş, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. İlk yarı, Tottenham’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILIYOR

İkinci yarıda İngiltere temsilcisi, 48. dakikada üçüncü golü bulma peşindeydi. Rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Porro, etkili bir ortayla arka direğe doğru pasını gönderdi. Boş pozisyonda bekleyen Romero, rahat bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Chevalier’nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2. Maçta ilerleyen dakikalarda Tottenham, üstünlüğünü koruma çabasında bulundu.