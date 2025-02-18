ptt-den-emeklilere-50-bin-tl-kredi

EMEKLİLER İÇİN YENİ DESTEK ÖDEMESİ

PTT, emeklilere destek olmaya devam ediyor. Emekli maaşını PTT’ye taşıyanlar, hızlı kredi imkanı buluyor. “N Kolay Emekli Kredisi” ile 50.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi sunuluyor. Emekliler, düşük faiz oranlarından yararlanarak esnek ödeme planı ile kredi geri ödemesini kolaylaştırıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ EMEKLİ KREDİSİ FIRSATI

Nakit ihtiyacı olan emekliler için PTT yeni bir müjde verdi. Emekli maaşını PTT’ye taşıyan emeklilere 50.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi desteği sağlanıyor. Bu sayede emekliler, bankalara göre çok daha avantajlı faiz oranları ile kredi kullanma şansı yakalıyor. Esnek ödeme planı sayesinde de geri ödemelerini bütçelerini zorlamadan yapabiliyorlar.

PRATİK KREDİ İMKANI VE FAİZ ORANLARI

PTT’nin emeklilere sunduğu kredi paketinde faiz oranları oldukça cazip. 50.000 TL’ye kadar kredi almak isteyen emekliler için %3,19’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. PTT, 50.000 TL kredi için 36 aya kadar vade sunuyor. Ancak kredi alabilmek için dikkat edilmesi gereken bir şart var; emeklilerin 80 yaşından küçük olması gerekiyor. Ayrıca, yaş ve vade süresinin toplamı 83 yaşını geçmemeli.