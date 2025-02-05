Ptt’den Emeklilere Özel %20 İndirim Kampanyası

PTT EMEKLİLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Ptt, emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanya sayesinde emekliler, kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından faydalanabiliyor. Emeklilerin yaşamını kolaylaştıran bu avantajdan yararlanabilmek için yalnızca en yakın PTT şubesine gitmek yeterli oluyor.

EMEKLİLERİ BEKLEYEN KARGO VE KURYE AVANTAJLARI

Kampanya dahilinde emekliler, kargo ve kurye hizmetlerinden %20 indirimli olarak yararlanma hakkı kazanıyor. Bu fırsat, emeklilerin gönderecekleri kargolarında büyük bir ekonomik kolaylık sağlıyor. Aylık gelirlerini hesaplayan emekliler için bu indirim önemli bir avantaj sunuyor.