More
Ekonomi

Ptt’den Emeklilere Özel %20 İndirim Kampanyası

ptt-den-emeklilere-ozel-20-indirim-kampanyasi

PTT EMEKLİLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Ptt, emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanya sayesinde emekliler, kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından faydalanabiliyor. Emeklilerin yaşamını kolaylaştıran bu avantajdan yararlanabilmek için yalnızca en yakın PTT şubesine gitmek yeterli oluyor.

EMEKLİLERİ BEKLEYEN KARGO VE KURYE AVANTAJLARI

Kampanya dahilinde emekliler, kargo ve kurye hizmetlerinden %20 indirimli olarak yararlanma hakkı kazanıyor. Bu fırsat, emeklilerin gönderecekleri kargolarında büyük bir ekonomik kolaylık sağlıyor. Aylık gelirlerini hesaplayan emekliler için bu indirim önemli bir avantaj sunuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatlarına Ramazan Önlemi Önerisi

UKON Başkanı Ahmet Hacıince, Ramazan'da kırmızı etin arz-talep dengesizliği yaşamayacağını ve fiyatlarda olağanüstü bir artış olmayacağını duyurdu.
Gündem

Turabi Hakkında Müstehcenlik Suçundan Yakalama Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yarışma programlarıyla bilinen Turabi Çamkıran hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.