Putin, Abbas ile Kremlin’de görüştü

PUTİN’İN ABBAS İLE GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Kremlin’de misafir etti. Putin, Rusya’nın Filistin ile olan ilişkilerine özel bir önem atfettiklerini belirtiyor ve iki halk arasında derin dostluk bağları bulunduğunu ifade ediyor.

GÜVENLİK VE İNSANİ SORUNLAR

Görüşme sırasında, Gazze Şeridi’ndeki insani duruma dikkat çeken Putin, bölgede bir ‘felaket’ yaşandığını ve durumların giderek kötüleştiğini dile getiriyor. Ayrıca, Rusya’nın Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini belirtiyor ve Moskova’nın çatışmaların sonlandırılması için atılabilecek ek adımları değerlendirmeye hazır olduğunu vurguluyor.

ABBAS’TAN TEŞEKKÜR

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, özellikle insani yardımlar başta olmak üzere sunulan destekten dolayı Putin’e teşekkür ediyor. Rusya’nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirten Abbas, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani sorunların çözümü konusunda acilen adımlar atılması gerektiğinin altını çiziyor.