Putin’den ABD ile Diplomatik Açılım

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YENİDEN KURMA ADIMLARI

Putin, ABD ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda bir uzlaşı sağlandığını ve Orta Doğu, Suriye ve Filistin gibi bölgesel meselelerde işbirliğini artırmaya yönelik ilk adımların atıldığını ifade etti. Riyad’da yapılan görüşmelerin, ABD ve Rusya arasındaki güvenin yeniden inşasını hedeflediğini vurguladı. Putin, “Rusya ile ABD arasında güven sağlanmadan Ukrayna krizi çözülemez” dedi.

GÖRÜŞMELERİN TEMEL BAŞLIKLARI

Görüşmelerin ana hatları ise Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir zirve için zemin hazırlamanın önemine işaret etmesiyle belirlendi. Avrupalı liderler ve Ukrayna’nın bu sürece dahil edilmemesi konusundaki endişeleri dile getiren Putin, “Hiç kimse Ukrayna’yı süreçten dışlamıyor, bu nedenle tepki göstermeleri için bir sebep yok” ifadesini kullandı. ABD’nin müzakere sürecine her iki tarafın da katılımını istediğini belirten Putin, Washington’un Ukrayna’nın görüşmelere dahil edilmesi gerektiği yönünde bir tavır sergilediğini söyledi.

MÜZAKERELERE HAZIRLIĞIN ALTINI ÇİZDİ

Putin, “Rusya hiçbir zaman Ukrayna ile müzakereleri reddetmedi, Ukrayna tarafı kendi kendine sürece katılmayı yasakladı. Biz müzakere masasına dönmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Öte yandan, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik son saldırılarına da değinerek, bu eylemlerin Batılı istihbarat destek olmadan gerçekleşemeyeceğini savundu. Ukrayna’nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na ait petrol pompalama istasyonuna düzenlediği saldırıyı da değerlendiren Putin, “Bu saldırıyı tek başlarına organize etmiş olamazlar. Uzay istihbarat verilerini Batılılar sağlıyor” dedi.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI ÜZERİNE GÖRÜŞME ÖNERİLERİ

Putin, Ukrayna’nın Avrupa ile birlikte hareket etmiş olabileceğini ancak bunun ‘yanlışlıkla’ gerçekleştiğini belirtti. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler hakkında ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile üçlü bir görüşme yapılması gerektiğini de söyledi. Petrol fiyatları üzerindeki olası etkileri değerlendiren Putin, “Daha önce enerji piyasalarını birlikte ele almıştık. Günümüzde de aynı şey yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Putin’in ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve müzakere sürecine dönüş mesajları, Rusya’nın Batı ile gerilimi azaltma yönünde attığı adımlar olarak değerlendiriliyor. Ancak Ukrayna’nın sürece nasıl dahil edileceği ve Avrupa’nın bu görüşmelere nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde ABD’den ve Ukrayna’dan gelecek olan tepkiler, müzakere sürecinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.