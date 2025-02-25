Dünya

Putin’den ABD’ye Sürpriz Teklif!

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DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nadir toprak elementleri üzerindeki iş birliği konusunda ABD’ye teklif sundu. Bu alandaki ortaklık, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla atılmış bir adım olarak dikkat çekiyor. Rusya, stratejik kaynaklar üzerinden yürütülen bu iş birliğinin, ilişkilerdeki gerginliği çözme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

TRUMP VE UKRAYNA ÜZERİNE YORUMLAR

Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki siyasi durumu iyileştirmek için çaba gösterdiğine inandığını ifade etti. Bu durumun, Rusya’nın desteklediği bir ilerleme olabileceğine dikkat çekerek, “Bu girişim, Rusya’dan çok Ukrayna’nın yararınadır” açıklamalarında bulundu.

SAVUNMA BÜTÇESİ KESİNTİLERİ TEKLİFİ

Putin, ABD ile birlikte savunma harcamalarının yüzde 50 oranında azaltılmasının düşünülebileceğini öne sürdü. Ayrıca, bu sürece Çin’in de katılabileceğini belirtti. Bu teklif, küresel güç dengelerindeki etkileri bakımından önem taşıyor. ABD ve müttefiklerinin bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak konusu. Savunma bütçesinde yapılacak kesintiler, dünya genelinde stratejik dengeyi değiştirme potansiyeline sahip olabilir.

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