Putin’den Rus Müslümanlara Teşekkür

PUTİN’DEN MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERE TEŞEKKÜR

Kremlin kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Putin, Rusya Müslümanları Merkezi Dini Nezareti Başkanı Talgat Taceddin’i kabul etti. Bu görüşmede, Müslümanların Rusya’nın yanı sıra Rus toplumunun organik ve doğal bir parçası olduğu vurgulandı. Putin, Müslüman temsilcilere ve İslam’ı benimseyen bireylere duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

İNANÇLAR ARASI BİRLİK VE UYUMUN ÖNEMİ

Ayrıca, Putin, Müslümanlar ve diğer dini temsilcilerin Rusya halkları arasında dinler arası birlik ve uyuma önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Rusya’nın karmaşık bir ülke gibi görünmesine rağmen, özellikle zorluklarla karşılaşıldığında toplumsal çeşitliliğin sağladığı güçle daha da güçlendiğini ifade etti. Putin, şunları kaydetti: “Müslümanların temsilcileri her zaman bu konuda çok belirgin bir katkı yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Birliğimize ve ortak gücümüze yapılan bu katkılar tüm zorlukları ve tehditleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor ve Rusya’nın ileriye doğru hareket etmesini sağlıyor. O yüzden çok teşekkür ederim.”