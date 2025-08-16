Putin’den Trump’a Donetsk Teklifi:

TRUMP VE PUTİN ZİRVESİ SIRASINDAKİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik zirvesinin ardından Batı basınında çeşitli kulis haberleri yayınlanmaya başladı. İngiliz Financial Times’ın haberine göre Putin, Trump’a, Rusya’nın ilhak ettiği “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifini iletti. Ayrıca, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurabileceği belirtildi. Rus güçleri, Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Bu bağlamda, Zelenski’ye yakın bazı kaynaklar, Donetsk’i teslim etmeyi kabul etmeyeceğini, ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

SAVAŞI SONLANDIRMA TEKLİFİ

Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, şu an Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme vaadinde bulunduğu iddia ediliyor. Washington Post’a açıklamalarda bulunan ve isimleri belirtilmeyen iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesi sonrası Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı. Habere göre, Trump, barış anlaşması için öne sürdüğü önceki ateşkes şartından vazgeçerek, doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih etti. Aynı haberde, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” talep ettiği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği belirtiliyor.

AVRUPA LİDERLERİ DAVET EDİLDİ

Öte yandan, New York Times’ın haberine göre Avrupa liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi.