Putin’den Trump’a Donetsk Teklifi: Belli Alanlar

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ ZİRVE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yaklaşık 3 saat süren buluşmasının ardından Batı medyasında çeşitli kulis haberleri dolaşmaya başladı. İngiliz Financial Times gazetesi, Putin’in Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” yönünde bir teklifte bulunduğunu bildirdi. Putin’in ayrıca Donetsk bölgesi için güneydeki Herson ve Zaporijya’da cephe hattının dondurulabileceğini ifade ettiği öne sürüldü. Bilgiye göre, Rus güçleri Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Zelenski’ye yakın kaynakların verdiği bilgi, Donetsk’i teslim etmeyi kabul etmeyeceği ama pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak meselesini görüşmeye açık olduğu yönünde.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN YENİ TEKLİFLER

Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, henüz Rusya kontrolünde olan bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme vaadinde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Washington Post’a konuşan ve kimlikleri belirsiz kalan iki ABD’li yetkili tarafından aktarılan haberde, Trump’ın Alaska’daki görüşmesinin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine dair detaylara yer verildi. Habere göre, Trump daha önce önerdiği ateşkes şartından vazgeçti ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih etti. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile görüşmesinde, mevcut Rus kontrolündeki bölgelerle birlikte “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği belirtildi.

AVRUPA LİDERLERİ DAVET EDİLDİ

New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri, Washington’da gerçekleşen Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi. Bu durum, uluslararası diplomasi açısından önemli bir adım olarak görülüyor ve gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.