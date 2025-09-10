Putin’e Hazırız, NATO’yu Savunacağız

AVRUPA’DA TANSİYON ARTIYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, NATO üyesi Polonya’nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesi olayına dikkat çekti. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracı girdi. Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” dedi.

MÜTTEFİKLERDEN DAYANIŞMA MESAJI

Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi uyarınca yaptığı başvurunun ardından NATO Atlantik Konseyi’nin bu sabah toplandığını belirten Rutte, “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır.” diye konuştu.

Rutte, müttefik kuvvetlerin doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşunu aktif bir şekilde yöneteceğini söyledi. “Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır.” ifadelerini kullandı. Rutte, bu durumun NATO’nun güvenliği sağlamak için daha fazla yatırım yapma gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti.

RUSYA’YA UYARI MESAJI

Rutte, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına ilişkin olarak, “Rusya’nın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürüttüğünü ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteği artırma kararlılığını gösterdiğini” ifade etti. Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair devam eden değerlendirmeye değinen Rutte, “Kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır.” dedi.

POLONYA’YA DESTEK VE NATO’NUN GÜCÜ

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik, “Ukrayna’daki savaşı durdur. Sivil altyapıya yönelik savaş tırmandırmalara son ver.” mesajını iletti. Ayrıca, “Biz hazırız ve teyakkuzdayız, NATO topraklarının her karışını savunacağız.” diyerek birlik mesajı verdi. Rutte, müttefik ülkelerin katkısının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bana sorarsanız, dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, polonya ile birlikte etkili bir tepki göstermesiydi.” dedi.