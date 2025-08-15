Putin, Gazetecinin Sivil Katliam Sorusu

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilecek olan görüşme başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’in uçağından indikten sonra onu karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda da gazetecilere poz verdi.

PUTİN’DEN GAZETECİYE CEVAP

Görüşme esnasında Rus lider Putin, basın mensuplarının soruları ile karşılaştı. Bu sırada bir gazeteci Putin’e, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklinde yüksek sesle bir soru yöneltti. Putin, soruya doğrudan yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” yanıtını verdi.