Putin, Gazeteciye Yanıt Vermedi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Görüşme öncesinde Trump, Putin’i uçaktan indikten sonra karşıladı. İki lider karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

PUTİN’İN CEVABI İLGİ ÇEKTİ

Trump ile yapılan görüşme sonrasında basın mensupları, Putin ile de iletişim kurmak istedi. Bu sırada bir gazetecinin, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna Putin, “Duymuyorum” yanıtını verdi.

