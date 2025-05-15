“Putin Gelmedi, Haklı Çıktım, Yarın Türkiye’deyim!”

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TRUMP’IN PLANI

Dünya, İstanbul’da 15 Mayıs 2025 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Geçen günlerde Türkiye’ye gelebileceğini belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere katılmaması nedeniyle planlarını değiştirdi. Ancak Trump, diplomasi sahnesine geri dönmeye kararlı: “Cuma günü İstanbul’a gidebilirim!” sözleriyle küresel gündemi yeniden hareketlendirdi.

TRUMP’IN İSTANBUL ZİYARETİ İPTAL OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ve Rusya temsilcileri arasında gerçekleşecek barış görüşmelerine katılma planı yapmıştı. Ancak 14 Mayıs 2025 tarihli bir habere göre, Trump, Orta Doğu turu (Suudi Arabistan, Katar, BAE) nedeniyle yoğun programına rağmen İstanbul’a gelme ihtimalini değerlendirmişti. Bugün için İstanbul ziyareti iptal oldu. Beyaz Saray yetkilileri, lojistik zorluklar ve Putin’in katılım belirsizliğini iptal gerekçesi olarak gösterdi.

CUMA GÜNÜ GELME HAZIRLIĞI

Trump, yaptığı son dakika açıklamasında, Cuma günü için İstanbul’a gelmeye hazır olduğunu belirtti. “Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye’ye gidebilirim,” diyen Trump, barış sürecine katkıda bulunma kararlılığını yineledi. CNN’in 13 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Trump, Zelenskyy’nin doğrudan Putin ile görüşme talebine destek vererek, görüşmelerin liderler düzeyinde yapılması gerektiğini savunuyor. Trump’ın Cuma günü için planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki görüşmelerin ikinci gününe denk geliyor.

PUTİN’E YÖNELİK SERT SÖZLER

Trump’ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı, Putin’in İstanbul’a gelmemesine yönelik ifadeleri oldu. “‘Ben gitmezsem Putin gelmez’ dedim ve haklı çıktım,” diyen Trump, Rusya liderine doğrudan gönderme yaptı. 15 Mayıs 2025 tarihli bir habere göre, Putin, görüşmelere bizzat katılmayıp, Vladimir Medinsky ve Alexander Fomin gibi deneyimli teknokratlardan oluşan bir heyet gönderdi.