Putin, Güvenli Tampon Bölge Oluşturuyor

PUTİN’DEN UKRAYNA’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Putin, Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna’nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak “terör saldırıları” düzenlediğini ifade etti. “Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA’larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor.” diyen Putin, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin bu saldırılardan özellikle etkilendiğini aktardı.

SINIR GUVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Putin, Rus ordusunun sınır güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yürüttüğünün altını çizerek, “Sınır boyunca gereken güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor.” şeklinde konuştu. Rusya’nın sınır bölgelerindeki durumun ciddiyetine dikkat çeken Putin, askeri önlemlerin artırılmasının önemini vurguladı.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X platformunda yaptığı paylaşımda Putin’in tampon bölge kurma planını değerlendirdi. Sybiha, Putin’in açıklamalarının tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çabalarının sürdüğü bir dönemde geldiğini belirterek, “Bu yeni saldırgan açıklamalar, barış çabalarını açıkça reddediyor ve Putin’in, devam eden cinayetlerin tek nedeni olduğunu ve olmaya devam ettiğini gösteriyor.” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın bu tür saldırılara karşı koyma çabalarının süreceğini ifade etti.