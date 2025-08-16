Putin’in Alaska’daki Kırmızı Halı Dönüşü

PUTİN’İN ALASKA ZİRVESİNE GELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barış için atılmış önemli bir adım olarak lanse edildi. Ancak yaklaşık üç saat süren zirve, ne bir ateşkes sağladı ne de net sonuçlar ortaya koydu. Bunun yerine pek çok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin detayları…

KIRMIZI HALILARLA GÖRÜŞME

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da daha önce görülmemiş bir hoş geldin atmosferi yarattı. Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun uzun tokalaştı. Putin, kendi makam aracını bırakıp, Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamı ve askerlerin halı sermesi gibi görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin için bu an, son yıllarda sıkça dile getirilen “Rusya’nın izolasyonu” söylemlerine karşı bir propaganda başarısı oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden “Üç yıldır izolasyondan söz ediliyordu, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördük” diyerek övündü.

ALTERNATİF CEVAPLAR VE BEKLENEN SORULAR

Putin, Alaska’ya gelir gelmez alışık olmadığı zorlu sorularıyla karşılaştı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna cevap vermedi, sadece gülümsedi. Zirve sonrasında basın toplantısı beklenirken liderler, sadece kısa açıklamalar yapıp soru almadı.

TRUMP’IN BELİRSİZ AÇIKLAMALARI

Trump ise beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna hakkında doğrudan bir ifade kullanmadı. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dedi ama ayrıntı vermedi. Toplantının çok verimli olduğunu vurgulayan Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” belirtti. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” ifade ederek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” diyerek belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başlangıçta sadece ateşkes konuşulacağı belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği imkanlarına dikkat çekti. Uzmanlar, bunun Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konularını yeniden masaya getirdiğini gösterdiğini belirtiyor.

GELENEKSEL BULUŞMALARIMIZ

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyurusu yapıldı ne de Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü görüşme tarihi açıklandı. Yine de Trump ve Putin, bir sonraki buluşmaya yönelik bazı işaretler verdiler. Putin, İngilizce “Next time in Moscow” diyerek Trump’a döndü. Trump ise “Bana biraz eleştiri gelebilir ama mümkün olabilir” şeklinde yanıt verdi. Zirvenin ardından Fox News’a yaptığı açıklamada görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

GENEL DEĞERLENDİRME: DAHA AZ BARIŞ, DAHA ÇOK GÖSTERİ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması getirmedi. Ancak diplomatik sahnede Putin’i yeniden bir merkez figür haline getirdi. Trump, süreci sürdürme mesajı vererek, belirsizliği artırdı. Zirvenin en dikkat çekici sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap görüntüsü kazanması oldu.