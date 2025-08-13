“Putin’in Durmaması, Ağır Sonuçlar Doğurur”

TRUMP’TAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında bazı açıklamalar yaptı. Trump, Putin’in cuma günü savaşın durdurulması için olumlu bir yanıt vermemesi durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

İLK GÖRÜŞMEDE GEREKEN YANITLARI ALAMAZSA…

Trump, görüşmede gerekli yanıtları alamazsa ikinci bir görüşmenin olmayacağını belirtti. İlk görüşmenin başarılı geçmesi durumunda, ikinci görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Putin arasında yapılacağını ve kendisinin de bu görüşmeye katılacağını söyledi. Trump, Zelensky ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi ise “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi ve dostane bir ortamda geçtiğini ifade etti.

ZELENSKY’DEN PUTİN HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Trump ile görüşmesinde Putin’in blöf yaptığını dile getirdi.

TRUMP’TAN MEDYA ELEŞTİRİSİ

Trump ayrıca, medyanın yaklaşımını eleştirerek Truth Social paylaşımında “Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor” ifadelerini kullandı. İlk başkanlık döneminde kabinesinde yer alan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, görüşmenin ABD’de yapılmasına rağmen “Putin zaten kazandı” şeklindeki yorumunu aktaran Trump, medyada birçok sahte haberin yayımlandığını söyledi. Medyadaki öne çıkan açıklamaları, “sürekli işten çıkarılmış kaybedenler” ve “aptal insanlar” olarak nitelendirdi.

RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMALAR HAKKINDAKİ KAYGILAR

Trump, Rusya ile olası anlaşmaların medyada kötü gösterileceğini ve bu kişilerin “hasta” ve “dürüst olmayan” olduklarını, muhtemelen ülkelerine karşı olumsuz hisler taşıdıklarını belirtti. Ayrıca, kısa süre içinde Avrupalı liderlerle bir araya geleceğini ve onların anlaşmaya ulaşmak isteyen kişiler olduğunu kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 9 Ağustos’ta İngiltere’de Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle bir araya gelerek, Trump ve Putin’in görüşmesi öncesinde “ortak zemini belirlemek” amacıyla temasta bulunduğu iddia edildi. Yetkililer, Putin’in Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos’ta Ukrayna konulu yaptığı görüşmeden sonra Trump’ın Zelensky ve bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Trump ve Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da Ukrayna konusunu görüşeceği bekleniyor.