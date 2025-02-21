Putin İsterse Ukrayna’yı Alabilir

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DEĞİŞİM GÖRÜLÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşında dengelerin değişmesi dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı.

RUSYA VE ABD’DEN TARİHİ ANLAŞMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği hakkında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme tam 4,5 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov’un savaşı olabildiğince hızlı bir şekilde sona erdirmek amacıyla üst düzey ekipler atama hususunda anlaştığını duyurdu.

GEÇİCİ GERİLİM ARTMIŞ DURUMDA

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki gerilim de tırmanıyor. Trump, Zelensky için “diktatör” ifadesini bir kez daha kullanarak, “Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD’yi asla başlamaması gereken bir savaşa girmesi için ikna etti” dedi.

TRUMP’IN ZELENSKY’E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada Vladimir Zelensky’yi hedef alarak, “Vladimir Putin anlaşma zorunda değil, istese tüm Ukrayna’yı alır.” dedi. Trump, “Zelensky’nin hiçbir kozu yok. Gerçekten bıkıyorsunuz. Benim de sabrım tükendi.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Trump, Zelensky’nin toplantılarda bulunmasının önemli olmadığını ve bunun anlaşmayı zorlaştırdığını belirtti.

TRUMP VE PUTİN ARASINDAKİ POTANSİYEL GÖRÜŞME

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta gözler Donald Trump’la değişen eksene çevrildi. Seçim döneminde savaşın sona ereceğinin vaadini veren Trump, ilk adımını Rusya’yla görüşerek attı. Olumlu sonuçlar çıkmasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky “Biz davet edilmedik” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat sonunda görüşebileceği kaydedildi.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİNDE İYİLEŞME İZLENİYOR

Görüşmelere ilişkin bilgiler paylaşan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, tarafların tüm meselelerde fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Uşakov, basın mensuplarına verdiği yanıtta, “Bizim dokunmak istediğimiz tüm meselelerle ilgili ciddi tartışmalar yapıldı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağız ve ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık.” ifadelerini kullandı.