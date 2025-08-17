Putin, Kremlin’de Toplantı Yaptı

PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ ve DEĞERLENDİRMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle bir araya geldi. Kremlin kaynakları, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması yönetiminin katıldığını aktardı. Toplantının başlangıcında Putin, Trump ile olan görüşmeye ilişkin ayrıntılar vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı. Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” şeklinde konuştu. Putin, uzun bir süredir bu ölçekte doğrudan müzakerelerin gerçekleştirilmediğini belirterek, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan New York Times’ta yayınlanan bir habere göre, Putin Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep etti.

GÖRÜŞMELERİN KAPSAMI

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, yaklaşık 3 saat sürmüştü. Bu süre zarfında Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi gerçekleşmiş ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir toplantı yapılmıştı. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in yanında yer alırken, Trump’ın yanında da ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulunuyordu. Görüşmenin ardından Putin, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, Trump’ı Moskova’ya davet etti. Trump ise yaptığı açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirip, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” şeklinde konuştu.