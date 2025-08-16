putin-trump-a-donetsk-teklifinde-bulundu

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yaklaşık 3 saat süren zirvesinin ardından Batı medyasında içerik haberleri paylaşılmaya devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Putin Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifinde bulundu. Bununla birlikte, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurabileceğini söylediği iddia edildi. Rus güçleri, Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor.

ZELENSKİ’NİN CEVABI

Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yakın kaynaklar, Donetsk’i teslim etmeyeceğini ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduğunu ifade etti. Bu durum, Zelenski’nin müzakere üzerindeki duruşunu netleştiriyor.

TRUMP’IN DONBAS TEKLİFİ

Ayrıca, Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ilaveten “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme taahhüdünde bulunduğu iddiaları ortaya çıktı. Washington Post gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayanarak verilen bilgide, Trump’ın Alaska’da Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Bu görüşmede, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve doğrudan bir barış anlaşması oluşturulmasını tercih ettiği belirtiliyor. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözünde bulunduğu iddia edildi.

AVRUPA LİDERLERİ DAVET EDİLDİ

Öte yandan, New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski buluşmasına davet edildi. Bu gelişmeler, uluslararası alanda dikkatleri üzerinde topluyor.