Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

ZİRVE SONRASI KULİS HABERLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği yaklaşık üç saatlik zirvenin ardından Batı medyasında çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmeye başladı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Putin Trump’a, Rusya’nın ilhak ettiği “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” önerisinde bulundu. Ayrıca, Putin’in Donetsk bölgesi ile ilgili olarak güneydeki Herson ve Zaporijya cephe hatlarını dondurabileceği bilgisi yer aldı. Rus güçleri şu an Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Haberde, Zelenski’ye yakın kaynakların Donetsk’i teslim etmeyeceğini ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduğunu söyledikleri belirtildi.

SAVAŞI SONLANDIRMA TEKLİFİ

Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sonlandırma sözü verdiği iddia edildi. Washington Post’a açıklama yapan ve kimlikleri gizli tutulan iki ABD’li yetkiliye dayanan habere göre, Trump’ın Alaska’da Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes şartından vazgeçtiği, bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği ifade edildi. Aynı haberde, Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sonlandırma sözü verdiği iddia edildi. Ayrıca, New York Times’ın haberine göre Avrupa liderleri, Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine davet edildi.