Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

ALASKA ZİRVESİ ÜZERİNE KULİS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik zirve sonrasında, Batı medyasında kulis haberleri ortaya çıkıyor. İngiliz Financial Times gazetesinin verdiği bilgiye göre, Putin Trump’a, “Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” teklifinde bulundu. Ayrıca Putin’in, Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattının dondurulmasını teklif ettiği iddia ediliyor. Rus güçleri, Donetsk bölgesinin yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor.

ZELENSKİ’DEN TOPRAK GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yakın kaynaklar, Donetsk bölgesini teslim etmeyi kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Ancak, pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduklarını ifade ediyorlar.

TRUMP’TAN ZELENSKİ’YE TEKLİF

Öte yandan, Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye, Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme sözünü verdiği ileri sürüldü. Washington Post’un haberine göre, Trump’ın Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine dair detaylar paylaşılmış. Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce önerdiği ateşkes koşulundan vazgeçerek doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği vurgulanıyor. Ayrıca, Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” istediği ve bunun karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği belirtiliyor. New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri de Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine davet edilmiş durumda.