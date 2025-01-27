Putin-Trump Görüşmesi İçin Zaman Bekleniyor

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamalarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir görüşmesi hakkında bilgi verdi. Görüşmenin hangi koşullarda gerçekleştirileceğine dair bir soru üzerine Peskov, “Bu, liderler tarafından böyle bir görüşmeyi organize etmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilir” dedi. Peskov ayrıca, “Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA GÖRÜŞMEYE HAZIR

Peskov, Rusya’nın bu görüşmeye hazır olduğunu aktararak, “ABD tarafı da hazır görünüyor. Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor” yorumunu yaptı. Bu durumda, iki liderin bir araya gelmesi için gerekli koşulların oluşması bekleniyor.

BELARUS SEÇİM SONUCU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Belarus’taki tahmin edilmeyen resmi seçim sonuçlarına dair Peskov, Aleksandr Lukaşenko’nun zaferinin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Peskov, Batı’dan yapılan seçim değerlendirmelerinin “son derece tahmin edilebilir” olduğunu belirterek “değerlendirme lüzumu görmüyoruz” şeklinde konuştu. Putin, 24 Ocak’ta, Trump ile Ukrayna Savaşı ve enerji gibi önemli konuları görüşmek için bir araya gelme gerekliliğini vurgulamıştı.