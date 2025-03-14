Putin: Trump’ın Çağrısına Yanıt Verdi

SAVAŞTA DENGELERİN DEĞİŞİMİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmada dengeler değişiyor. Donald Trump’ın yeniden başkan olmasıyla savaşın seyri Rusya’nın lehine bir hal alıyor.

PUTİN’İN TEMSILCISIYLA GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, bu görüşmeye ilişkin “Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans” şeklinde ifadelerde bulundu. Trump, birçok Ukrayna askerinin çembere alındığını belirtti ve “İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş bir katliam olacak” dedi. Beyaz Saray, Trump’ın Putin ile doğrudan görüşmediğini açıkladı.

PUTİN’DEN CEVAP

Bu temasların ardından Putin’den bir açıklama geldi. “Eğer Ukrayna teslim olursa, yaşamları bağışlanacak” diyen Putin, Trump’ın barışı sağlama çabalarını desteklediklerini ifade etti. Putin, “Trump’ın çağrısının uygulanabilmesi için Kiev’in, Kursk’taki askerlere teslim olma talimatı vermesi gerekir” dedi.

UKRAYNA ORDUSU’NDAN YALANLAMA

Öte yandan Ukrayna ordusu, Trump’ın “çembere alındılar” ifadesine tepki gösterdi. Ukrayna ordusunun açıklamasında, “Askerlerimizin çembere alındığı bilgisi gerçek dışı, ablukaya alınma durumu söz konusu değil. Daha iyi mevzilere çekildik” denildi.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a sinyaller verdiğini söyledi. Peskov, Putin’in Witkoff’tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşünceleri hakkında bilgi aldığını aktardı. Ayrıca, ateşkes planı hakkında ‘ihtiyatlı iyimserlik’ göstermek gerektiğini belirtti.

ZELENSKİ’DEN SUÇLAMALAR

Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı barış diplomasisini sabote etmekle suçladı. Zelenski, “Rusya, ateşkes sürecini kasıtlı olarak zorlaştırmak ve sürüncemede bırakmak için koşullar belirliyor” dedi.

İYİMSERLİK MESAJLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’dan döndükten sonra yeniden toplanacaklarını duyurdu. Rubio, “Trump’ın farklı seçenekleri mevcut. Ukrayna’da ateşkesin zorlu ve karmaşık bir durum olduğunu biliyoruz. Temkinli bir iyimserlik içindeyiz” diye konuştu.