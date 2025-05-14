Putin Ve Trump İstanbul’a Gelmeyecek

PUTİN MÜZAKERELERİ İÇİN HEYETİ ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul şehrinde bugün gerçekleştirilecek Ukrayna müzakerelerine katılacak Rus temsilcileri onayladı. Kremlin Sarayı’ndan gelen açıklamaya göre, Putin bu müzakerelere katılmayacak, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’a gelmeyeceği belirtildi.

HEYETİN BAŞKANLIĞINI MEDİNSKİY YAPACAK

Putin, müzakerelerle ilgili bir kararname imzaladı. Bu karara göre, Rus heyetinin başkanlığını Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy üstlenecek. Heyette yer alacak diğer isimler arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuyor.

UZMANLAR LISTESİ GÖRÜŞMEDE YER ALIYOR

Rus heyetinin uzmanlar listesinde, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ile Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya’nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov da bulunuyor.