Putin Ve Trump İstanbul’a Gelmeyecek

PUTİN’İN ONAYLADIKLARI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul şehrinde bugün gerçekleştirilecek Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek kişileri onayladı. Rus heyetinin içinde Putin yer almazken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’a gelmeyeceği bildiriliyor. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili bir kararname imzaladığı belirtildi.

RUS HEYETİ VE TEMSİLCİLERİ

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’den oluşuyor. Ayrıca heyette bulunan uzmanlar arasında Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer alıyor.