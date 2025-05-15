Putin Ve Trump İstanbul’a Gelmeyecek

RUS HEYETİNİN KADROSU BELİRLENDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul şehrinde bugün gerçekleştirilecek Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek heyetin isimlerini onayladı. Rus heyetinde Putin’in bulunmadığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’da olmayacağı bilgisi verildi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul’daki müzakerelere dair bir kararname imzaladı.

Vladimir Medinskiy HEYETE BAŞKANLIK EDECEK

Kararnamede yer alan bilgilere göre, Rus heyetine Putin’in Müşaviri olan Vladimir Medinskiy liderlik edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de bulunuyor. Ayrıca heyetteki uzmanlar arasında Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya’nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer alıyor.