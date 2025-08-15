Putin Ve Trump Tarihi Buluşma!

PUTİN VE TRUMP BULUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünyanın büyük bir merakla beklediği bu buluşmada iki lider, samimi bir şekilde poz vererek el sıkıştı.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin gerçekleşeceği yere doğru yürüdükleri esnada, iki liderin başından F-35 savaş uçakları ve stratejik değeri yüksek olan B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi; her iki lider de yukarıya bakarak uçakları izledi.

İRAN OPERASYONUNDA STRATEJİK ROL

B-2 Spirit bombardıman uçakları, daha önce gerçekleştirilen “Midnight Hammer” adlı operasyon kapsamındaki kritik açılımlarda kullanıldı. 21 Haziran 2025 tarihinde, İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik ciddi saldırılarda rol aldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük B-2 saldırısı olarak tarihe geçti ve 36 saat süren bir uçuşun ardından hedeflerine ulaştı. Operasyon sırasında, B-2 uçakları GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak, yer altındaki derin hedeflere yönelmişti. Fordow tesisine yapılan operasyon, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk defa kullanılmasıyla dikkat çekti. B-2’ler, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik önemi olan hedeflere sessiz bir şekilde ulaşabiliyor. Bu nedenle, askeri analistler tarafından yüksek değerli ve çok yönlü bir güç gösterisi aracı olarak kabul ediliyor.