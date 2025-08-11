R. V. P.: Evimi İstanbul’da hissediyorum

Feyenoord, Fenerbahçe ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe’ye karşı bugün saat 20.00’de sahaya çıkıyor. Hollanda temsilcisi bu önemli mücadeleye İstanbul’a gelerek hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Robin van Persie, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında çeşitli konulara değindi.

İstanbul’da Evinde Gibi Hisseden Van Persie

Van Persie, İstanbul’a olan bağlılığını dile getirerek, “Burada olmak çok güzel. İstanbul’da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel” şeklinde konuştu. İlk maçtaki skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Van Persie, “Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız” dedi.

Turu Geçmek İstiyor, Saygıyı Unutmuyor

Feyenoord’un hedefinin üst tura çıkmak olduğunu belirten Van Persie, Fenerbahçe’ye saygı duyduğunu ifade etti. “Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe’ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz” diyen Van Persie, turu geçmeleri durumunda sevineceğini de sözlerine ekledi.

Kadıköy Atmosferine Alışık Oyuncular

Kadıköy’deki atmosferle ilgili düşünceleri sorulan Van Persie, “Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de De Kuip’te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum” dedi. Maçın atmosferinin oyuncuları olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

Tur Şansını Yüzde 50-50 Görüyor

Van Persie, tur şansı hakkında ise, “Yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet, 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor” dedi. Ayrıca, “Küçükken böyle farklı atmosferlerde, dolu statlarda oynamak benim de hayalimdi. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim” şeklinde konuştu.

Yaşın Önemi Yok, Kalite Önemli

Futbolda yaşın önemi olmadığını ifade eden Van Persie, “Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok” dedi. Takımda genç ve yaşlı oyuncuların bulunduğunu söyleyen teknik direktör, “24 yaş ortalamamız var. Bu benim için iyi bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız” diye ekledi.