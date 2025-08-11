R. V. P.: İstanbul’da Evimde Hissediyorum

UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİ’NE HAZIRLIK

Hollanda’nın Feyenoord takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda bugün saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşmak için İstanbul’a geldi. Takımın Teknik Direktörü Robin van Persie, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında duygularını paylaştı. İlk maçın skorunun oyunları etkilemeyeceğini belirten van Persie, “Burada olmak çok güzel. İstanbul’da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel. Çalışanların bile bazıları aynı. Bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz” dedi.

SAYGI VE HEDEF

Fenerbahçe’ye yönelik saygısını vurgulayan van Persie, turu geçmeleri durumunda duyacağı sevinci de ifade etti. “Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe’ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.

ATMOSFERDEN EMİN

Kadıköy’deki atmosferle ilgili olarak, “Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de De Kuip’te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum” diyerek, oyuncularının karşılaşmaya hazır olduğunun altını çizdi.

TURA YÜZDE 50-50

Tur şansını yüzde 50-50 olarak değerlendiren van Persie, “Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor. Tüm destekler Fenerbahçe tarafında olacak. Küçükken böyle farklı atmosferlerde, dolu statlarda oynamak benim de hayalimdi. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim” dedi.

YAŞ DEĞİL KALİTE

Son olarak, futbolcularda yaşın önemi hakkında da açıklamalarda bulunan van Persie, “Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok. Biz potansiyeli olan oyuncuları yetiştiriyoruz, bazen buluyoruz, bazen yetiştiriyoruz. Takımda genç ve yaşlı oyuncular var. 24 yaş ortalamamız var. Bu benim için iyi bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.