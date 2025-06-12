Radar, Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

RADAR UYGULAMASI HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Kurban Bayramı’nda radar uygulamaları en fazla tartışılan konulardan biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yolda her 30 kilometrede bir radar cihazı olacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinde bazı vatandaşlar yollardan fotoğraflar paylaşırken, bazıları bu duruma karşı tepki gösterdi. Yapay zeka destekli “trafidar” ise araç ve plaka tanıma sayesinde, taşıt türüne göre yollar üzerindeki hız sınırını belirliyor. Bu hız sınırını aşan araçlar için otomatik ceza kesiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Yapay zeka destekli radar uygulaması üzerine dikkat çeken bir yorum geldi. Bilal Yeşil, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Trafidar’ın uluslararası teknik belgelerle standartlara uygunluğunun belirsiz olduğunu ifade etti. Budurumun, kesilen cezaların mahkemeler tarafından iptal edilmesine yol açabileceği konusunda uyardı. Yeşil, AB ülkelerinde hız cezalarının fotoğraflarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının da ön inceleme yapılmadan sürücülere direkt gönderilmesinin uygun olmadığını belirtti.

Yeşil, “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikasına sahip olması gerekir. Bu, cihazın toz, düşme, nem, sıcaklık gibi unsurlara dayanıklılığını gösterir. Ayrıca, EMC sertifikası olmalı ki etraftaki cihazlardan etkilenmesin ve diğer cihazları bozmasın. Yaydığı ışınların canlılara ve çevreye zarar vermediğini gösteren sertifikaların da olması gerekir. Bu belgeler ve sertifikalar yoksa, o cihazı kullanamazsınız” şeklinde bilgi verdi.