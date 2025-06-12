Radar Cezaları Gündemde: İki Bakanlık Komisyonu Kurdu

RADAR CEZALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bayram tatili boyunca otoyollarda hız limitlerinin 30-40 km aralıklarla düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yapılan sıkı denetimler, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bu süreçte binden fazla araca ceza kesildi, ilk gün 2 milyondan fazla araç kontrol edildi ve 12 bin 407 sürücüye toplamda 26,9 milyon TL tutarında ceza uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamanın asıl amacının trafik kazalarını önlemek olduğunu ifade etti. Ancak resmi verilere göre, geçen yılın Kurban Bayramı’na göre kaza sayısında önemli bir değişim yaşanmadığı, ölümlü kazalarda ise küçük bir artış olduğu görüldü.

CEZALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı’nın, bayram döneminde uygulamaya koyduğu radar sistemine dair vatandaşların tepki göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Gazetecilerin şikayetlerini hatırlatması üzerine Güler, “En son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde aşırı hız ve ani manevra değişikliği yüzünden birçok kazalar yaşandı” dedi.

CAYDIRICI CEZALAR ÖNEMLİ

Abdullah Güler ayrıca, “Her yıl 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz ve bunun sebeplerine baktığımızda kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra gibi ana başlıklar çıkıyor. İnsanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla trafik kurallarına uymamız gerekir ve caydırıcı cezaların olması önemli.” açıklamasında bulundu. Güler, yeni kanun teklifi ile cezaların artırılacağını söyledi.

KOMİSYON KURULDU

Güler, mevcut cezaların düşük olması sebebiyle caydırıcı etkisinin kalmadığına dikkat çekti ve “Aşırı radar uygulamaları ve yerleşim yerlerinde aniden hız düşürülmesi konusunda sıkıntılar var. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarımızın katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Radar uygulamalarında yerleşim alanları ve hız limitlerinin ani değişimleri üzerine çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

RADAR UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

Kurban Bayramı tatili süresince, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan verilere göre, arefe günü 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığı, bayramın birinci gününde ise 12 bin 407 sürücüye benzer işlemler uygulandığı belirtildi. Yeni nesil yapay zeka destekli cihazlarla otoyollardaki hız ihlalleri anlık olarak kontrol edilirken, hız limitinin aniden değiştiği yollar üzerinde yapılan denetimler büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı, bu levhaların gözden geçirileceğini ifade etti.