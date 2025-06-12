Radar Cezaları Gündemde: İki Bakanlık Komisyonu Kurdu

RADAR CEZALARI TARTIŞMA YARATIYOR

Son günlerin en çok tartışılan konuları arasında radar cezaları yer alıyor. Bayram tatili süresince otoyollarda hız limitlerinin 30-40 km düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yoğun denetim yapılması birçok kişide olumsuz bir etki yarattı.

CEZA YORUMLARI VE İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Uygulamanın ilk günü 2 milyondan fazla aracın kontrol edilmesi sonucunda 12 bin 407 sürücüye toplamda 26,9 milyon TL değerinde ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu uygulamanın trafik kazalarını azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Ancak önceki yılın Kurban Bayramı dönemine göre kaza sayısında kayda değer bir değişiklik yaşanmadığı, ölümlü kazalarda ise ufak bir artış gözlemlendiği resmi verilerle ortaya kondu.

AK PARTİ’DEN CEVAP GELDİ

İçişleri Bakanlığı’nın radar uygulamasına yönelik kamuoyunda oluşan tepkilere ilişkin önemli bir açıklama geldi. Radar uygulamalarından kaynaklı cezaların iptal edilebileceği iddialarına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yanıt verdi. Güler, gazetecilerin bayram tatili döneminde özellikle gündeme gelen ağır trafik cezalarıyla ilgili şikayetleri hatırlatması üzerine, “En son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. Ancak seksen doksan kilometre üst sınır olan yerlerde aşırı hız ve ani manevra değişikliklerinden dolayı birçok kazanın meydana geldiğini” belirtti.

CAYDIRICI CEZALARIN GEREKLİLİĞİ

Abdullah Güler, “Her yıl altı bin üç yüz elli vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu, oldukça yüksek bir rakam. Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra gibi sorunlar devam ediyor. İnsanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Trafik kurallarına uymamız lazım ve caydırıcı cezalar koymalıyız” ifadesini kullandı. Güler, mevcut cezaların düşük olduğundan dolayı etkili olmadığını belirterek, yeni kanun teklifiyle bu cezaların artırılacağını ve caydırıcı hale getirileceğini vurguladı.

RADAR UYGULAMALARI ÜZERİNE KOMİSYON KURULDU

Güler, aşırı radar uygulamaları noktasında yaşanan şikayetlerin göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan oluşan bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Bu komisyon, radar uygulamalarının hangi alanlarda yapılacağı ve hız sınırlarının ani değişikliklerinde daha uygun bir sistem oluşturmak üzere çalışmalar yapıyor. “İnsan hayatını korumak zorundayız” diyen Güler, kanun teklifinde bir değişiklik yapılmasının düşünülmediğini aktardı.

RADAR UYGULAMALARININ BİLANÇOSU

Kurban Bayramı süresince radar cezalarıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe günü ülke genelinde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi uygulandığını, bayramın birinci gününde ise 12 bin 407 araca benzer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

LEVAHLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEK

Yeni nesil yapay zeka destekli sistemlerle otoyollardaki hız ihlalleri anlık olarak ölçülüyor. Ancak hız sınırının ani olarak değiştiği yollarda kesilen cezalar sosyal medyada büyük tepki topladı. Bakan Yerlikaya, hız sınırlarının aniden düşürüldüğü alanlarda sürücülerin zor durumda kalmaması için bu levhaların tekrar değerlendirileceğini açıkladı.