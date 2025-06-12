Radarlar Bayramda Çok Konuşuldu! Cezalar İptal Edilebilir

RADAR KONUSU KÜRAN BAYRAMI’NDA GÜNDEME GELDİ

Kurban Bayramı boyunca radar konusu oldukça fazla tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar sistemlerinin her 30 kilometrede bir kurulacağını açıkladı. Bu durum, sosyal medyada bazı vatandaşların yollardan görüntüler paylaşıp tepkilerini dile getirmesiyle birlikte gündeme geldi. Diğer yandan, yapay zeka destekli “trafidar” uygulaması, araç ve plaka tanıma özellikleri sayesinde farklı taşıt türlerinin gitmeleri gereken hız sınırlarını belirliyor ve belirlenen hız sınırını aşan araçlara otomatik olarak ceza kesiyor.

TEPKİLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRME GELDİ

Yapay zeka destekli radar uygulamasıyla alakalı önemli bir değerlendirme yapıldı. Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlayan teknik belgelerinin mevcut olmadığını belirtti. Bu eksikliğin nedeniyle cezaların mahkemelerde iptal edilme ihtimalini artırdığını vurguladı. Ayrıca Yeşil, hız cezalarında Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yöntemlere benzer şekilde, cezanın bildirilmesi için fotoğrafın da mevcut olması gerektiğini ifade etti.

CEZALARIN GEÇERLİLİĞİ ŞÜPHE ALTINDA

Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma cezalarının ön inceleme yapılmadan sürücülere doğrudan gönderilemeyeceğini bildirdi. Bunun yanı sıra, “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların, IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklılığı), EMC sertifikası (diğer cihazlardan etkilenmediği ya da bu cihazların işlevini bozmadığı) ve yaydığı ışınların canlılara ve doğaya zarar vermediğini kanıtlayan sertifikaları olması gerekiyor. Bu belgeler ve sertifikalar olmadan o cihazların kullanımı mümkün değil,” şeklinde bilgiler aktardı.