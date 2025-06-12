Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Ceza İptal Edilebilir

RADAR UYGULAMALARI VE TEPKİLER

Radar, Kurban Bayramı’nın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar tesis edileceğini açıkladı. Sosyal medyada bazı vatandaşlar, yollardan görüntüler paylaşarak uygulamaya tepkilerini gösterdi. Yapay zeka destekli “trafidar”, araç ve plaka tanıma sistemiyle taşıt türüne göre güzergah üzerinde uygulanması gereken hız sınırını tespit ediyor. Aşırı hız yapan araçlara otomatik bir şekilde ceza yazıyor.

TEKNİK BELGELERİN YETERSİZLİĞİ

Yapay zeka destekli radar uygulamasıyla ilgili öne çıkan bir değerlendirme yapıldı. Sözcü’de yer alan habere göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu belirten uluslararası teknik belgelerin eksik olduğunu ifade etti. Bu durumun, cezaların mahkemelerce iptal edilmesine yol açabileceğini dile getirdi. Hız cezalarında Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi fotoğraf bulunması gerektiğini belirten Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ön inceleme yapılmadan doğrudan sürücülere gönderilemeyeceğini aktardı.

GEREKEN SERTİFİKALARIN ÖNEMİ

Yeşil, “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı” dedi. Ayrıca, bu tür cihazların IP sertifikasına (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklılığı), EMC sertifikasına (etrafa etki etmemesi veya etraftaki elektronik cihazları olumsuz etkilememesi) ve yaydığı ışınların canlılara ve doğaya zarar vermediğini kanıtlayan sertifikalara sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu belgelerin eksik olması durumunda o cihazın kullanılamayacağına dikkat çekti.