Rafa Silva Avrupa’da Zirveye Yaklaşıyor

RAFA SILVA’NIN YÜKSELİŞİ

Dev derbide Beşiktaş’a Galatasaray önünde galibiyeti kazandıran isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in gelmesiyle harika bir performans göstermeye başladı. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performans bazı tartışmalara yol açan Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde oldukça farklı bir kimliğe büründü. Son olarak Galatasaray ağlarını etkileyici bir golle sarsan Rafa Silva, bu sezon tüm müsabakalarda toplam 24 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

14 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları arasında ikinci sırada yer alan Rafa Silva, listeyi lider olarak tamamlayan Ademola Lookman’ın ardından geliyor. Atalanta forması giyen Lookman, 18 gol ve 7 asist ile toplamda 25 gole etki etti. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens de 5 gol ve 14 asistle üçüncülükte yer alıyor.

KALENİN YAKININDA OYNAMAKTA

Solskjaer’in sisteminde kendisine verilen görevle, Rafa Silva artık rakip kaleye daha yakın bir oyun sergiliyor. Kalan süreçte aynı başarıyı sürdürerek listenin zirvesine çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun, Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında takımının en önemli hücum aracı olması bekleniyor.

SANTRAFORSUZ YENİ STRATEJİ

Beşiktaş’ın teknik direktörü Solskjaer, Galatasaray derbisinde uyguladığı yeni düzen ile dikkat çekmişti. Norveçli teknik adam, golcü oyuncu Immobile yerine en uçta Rafa Silva’yı oynatmayı tercih etmişti. Solskjaer’in yarınki Göztepe maçında da santrfor pozisyonunda bir futbolcuya yer vermeyeceği iddia ediliyor.