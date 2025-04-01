Rafa Silva Avrupa’nın Zirvesinde Yer Alıyor

RAFA SILVA’NIN YÜKSELİŞİ

Dev derbide Beşiktaş’a Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet getiren Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performans nedeniyle tartışmalara neden olan Portekizli oyuncu, Solskjaer yönetiminde adeta yenilendi. Son olarak Galatasaray’a karşı öne çıkan Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda tam 24 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Rafa Silva, bu sezon 14 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa’nın en çok gol atan forvet arkası oyuncularından biri haline geldi. Bu istatistikle birlikte listede ikinci sıraya yerleşti. İlk sırada, Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman bulunuyor. Lookman, 18 gol ve 7 asistle toplamda 25 gole katkı sağladı. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ise 5 gol ve 14 asistle üçüncü sırada kendine yer buldu.

RAKİP KALEYE YAKIN OYUN STİLİ

Solskjaer’in sisteminde kendisine verilen rolle, karşı kaleye daha yakın oynamaya başlayan Rafa Silva, kalan süreçte gösterdiği bu performansı sürdürüp listenin zirvesine ulaşmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçı için de takımının en büyük hücum silahı olmayı sürdürecek.

BEŞİKTAŞ’TA SANTRAFORSUZ YENİ DENEYİM

Beşiktaş’ın teknik direktörü Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir strateji değişikliğine gitmişti. Norveçli hoca, golcü oyuncu Immobile yerine en uç noktada Rafa Silva’yı görevlendirerek farklı bir oyun planı denemişti. Yarınki Göztepe maçında da santrfor özelliğine sahip bir oyuncuya yer vermemesi bekleniyor.