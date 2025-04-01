Rafa Silva, Avrupa’nın Zirvesinde Yer Alıyor

BEŞİKTAŞ’IN GÖZDE İSMİ RAFA SILVA

Dev derbide Galatasaray karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in takıma katılmasıyla birlikte büyük bir çıkış yakalıyor. Sezonun ilk yarısında zaman zaman eleştirilen Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde çok daha etkili bir performans sergiliyor. En son Galatasaray’a karşı unutulmaz bir gol atan Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 24 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA’DA SKOR ÜRETİMİ YÜKSELİYOR

14 gol ve 10 asistle Rafa Silva, Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları arasında ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde, Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor. Lookman, 18 gol atıp 7 asist yaparak toplamda 25 gole katkıda bulundu. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens ise 5 gol ve 14 asistle üçüncü sırada kendine yer buluyor.

YENİ GÖREVİYLE DAHA ETKİLİ

Solskjaer’in sisteminde kendisine verilen görevle rakip kaleye daha yakın oynamaya başlayan Rafa Silva, bu performansını sürdürerek listenin tepesine çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçı için takımının en önemli hücum silahı olacak.

DEĞİŞİMİN YANSIMALARI

Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir stratejik değişikliğe gitmişti. Norveçli teknik adam, golcü oyuncu Immobile yerine santrfordan uzak bir şekilde Rafa Silva’yı en önde görevlendirmişti. Göztepe ile yapılacak maçta da benzer bir strateji uygulayarak santrfor özelliğine sahip bir oyuncuya şans vermeyeceği konuşuluyor.