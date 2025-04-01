Rafa Silva’nın İstatistiklerinde Dikkat Çeken Yükseliş

RAFA SILVA’DA ÇILGIN YÜKSELİŞ

Dev derbide Galatasaray karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in gelmesiyle birlikte olağanüstü bir çıkış yaşıyor. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performans nedeniyle zaman zaman eleştirilen Portekizli futbolcu, Solskjaer yönetiminde bambaşka bir form yakaladı. Son olarak Galatasaray’ın ağlarını etkileyici bir golle sarsan Rafa Silva, bu sezonki tüm kulvarlarda tam 24 gole direkt katkı sağladı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Rafa Silva, 14 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu listenin zirvesinde ise Atalanta’nın formasını giyen Ademola Lookman bulunuyor. Lookman, 18 gol aldı ve 7 asist gerçekleştirdiği için toplamda 25 gole katkıda bulundu. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens ise 5 gol ve 14 asistle üçüncülüğe yerleşti.

KALENİN YAKININDA OYNUYOR

Solskjaer’in sisteminde verilen rolle birlikte Rafa Silva, rakip kaleye çok daha yakın oynamaya başladı. Kalan süreçte aynı performansını sürdürebilirse listenin zirvesine çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında takımının en büyük hücum silahı olmayı sürdürecek.

ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ın teknik direktörü Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir stratejik değişiklik gerçekleştirmişti. Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Immobile’nin yerine en ön bölgede Rafa Silva’ya görev vermişti. Solskjaer’in Göztepe maçında da santrfor kökenli bir oyuncuya forma vermeyeceği iddia ediliyor.