Rafadan Tayfa Filmine Büyük İlgi Bursalı Çocuklardan

RAFADAN TAYFA KAPADOKYA BURSALI ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ OLDU

Türkiye’nin sevilen çizgi serisi Rafadan Tayfa’nın yeni sinema filmi, “Rafadan Tayfa Kapadokya”, Bursalı çocuklara tatil hediyesi olarak sunuldu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen film gösterimi, sömestr döneminde yer alan öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gösterim öncesinde Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotları çocuklarla buluşarak heyecan dolu anlar yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, film gösterimi öncesinde sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapıp, tüm öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı. Bursalı çocuklar, “Rafadan Tayfa Kapadokya”nın gösterileceği salonu doldurdu. Etkinlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ile yönetmeni İsmail Fidan da yer aldı.

DİZİLERİN İHRACAT BAŞARISI VE YENİ PROJELER

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa’daki çocuklara bir karne hediyesi vermek istediklerini belirtti. Türkiye’nin son dönemlerde dizi ve animasyon sektöründe önemli başarılara imza attığını söyledi. Türk dizilerinin, son yıllarda en önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Varank, “Animasyonda da hem yetenekli gençlerimiz hem de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde çok güzel işler ortaya çıkıyor.” dedi.

RAFADAN TAYFA VE DEĞERLERLE UYUMU

Rafadan Tayfa’nın dünya çapında tanınan bir marka olduğunu ifade eden Varank, “Bu markanın başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri de senaryoların bizim değerlerimizle uyumlu bir şekilde oluşturulmuş olmasıdır.” şeklinde konuştu.

GİŞE REKORTMENİ OLMA YOLUNDA

Çocukların büyük beğenisini kazanan Rafadan Tayfa çizgi filmi, 10 sezon boyunca TRT Çocuk ekranlarında yayınlandı. Türkiye’nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu İSF Studios’da üretilen yapım, Türk kültürüne uygun senaryosu ve ileri düzey animasyon tekniğiyle dikkat çekti. Rafadan Tayfa’nın sinema filmleri de çocuklardan yoğun ilgi gördü. “Dehliz Macerası”, “Göbeklitepe”, “Galaktik Tayfa” ve “Hayrimatör” gibi filmler birçok sinema salonunda kapalı gişe oynayarak rekorlar kırdı. TRT ve İSF Studios’un ortak yapımı olan serinin son filmi “Kapadokya” da 27 Aralık’tan itibaren izleyicilerle buluşuyor.