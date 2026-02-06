Rakamlarla Asrın Felaketinin Üçüncü Yılı

Bugün, 6 Şubat 2023, tarihlerinde yaşanan depremin etkileri tüm ülkeyi derinden sarsmaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu olayın üçüncü yılına girerken, meydana gelen yıkımın rakamlarla ifadesi ise oldukça çarpıcı.

DEPREMDE YAŞANAN YIKIM

Bu felaket, toplamda 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon vatandaş, doğrudan bu acı olaydan etkilendi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 53 bin 537 olarak kaydedilirken, yaralı sayısı da 107 bin 213 olarak belirlendi. Deprem sonrası yapılan çalışmalarda, bugüne kadar 11 ilde 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yeri tamamlandı. Büyüklüğüne vurgu yapılan deprem, 120 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Üç yıllık süreçte deprem bölgesine yapılan toplam yatırım ise 3,6 trilyon TL olarak hesaplandı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Müdahale çalışmalarında görev alan kişi ve ekipman sayısı da gözler önüne serildi. Toplamda, 20 bin araç ve ağır iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi, müdahale çalışmalarına destek sağladı. Bu büyük operasyonu gerçekleştirmek amacıyla toplamda 650 bin personel görev alıyor.

ETKİLENEN İLLER

Depremden en fazla hasar gören iller arasında Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Diyarbakır yer alıyor. Bu şehirler, acı kayıpların ve büyük yıkımın en somut örneklerini yaşadı.

