Rakka Kırsalındaki Yeni Operasyon Başlatıldı

Suriye ordusu, Tel Abyad bölgesinden Rakka kırsalına yönelik yeni bir askeri hareket başlattı. Operasyon, terör örgütü YPG/SDG’nin hâkimiyetinde bulunan bölgeyi hedef alıyor.

SURİYE ORDUSUNDAN BÜYÜK SEVKİYAT

Suriye ordusu, Rakka’ya doğru çok sayıda askeri konvoy gönderdi. Bu konvoylarda tanklar, çoklu roketatarlar ve uçaksavar sistemleri de yer alıyor. Ayrıca, terör örgütü tarafından alıkoyulan kadın ve çocukların tutulduğu hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest kalan kadınlar, sevinç gösterileri ile karşılandı.

RAKKA’DA YEREL KURUMLAR FAALİYETE GEÇİYOR

Suriye yönetimi, YPG/SDG’nin bölgeden büyük ölçüde çıkmasının ardından Rakka ilinde kamu kurumları ile yerel meclislerin ivedilikle faaliyete geçmesi yönünde talimat verdi.

HEYKELLER YIKILDI, HALK KUTLAMA YAPTI

Tabka’da YPG/SDG unsurlarından arındırılan bölgede, terör örgütünün diktiği heykeller yerel halk tarafından yıkıldı. SDG’nin geri çekilmesiyle birlikte halk sokağa çıkarak kutlamalar yaptı.

MACRON’DAN ATEŞKES VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Macron, “Suriye’deki gerginliğin artmasından ve Suriye yönetiminin sürdürdüğü saldırılardan duyduğum endişeyi kendisine ilettim” şeklinde ifadelerde bulundu. Uzun vadeli bir ateşkesin gerekli olduğunu belirten Macron, SDG’nin Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı.

RAKKA KENT MERKEZİ AŞIRETLER TARAFINDAN KURTARILIYOR

Rakka’da halkın ve aşiret unsurlarının direnişiyle kent merkezi, YPG/SDG’den büyük ölçüde temizlenmiş durumda.

BARRACK’IN ŞAM ZİYARETİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile toplantı yaptı” denildi. Görüşme, Fırat Nehri’nin iki tarafında YPG/SDG ile devam eden çatışmalar sırasında gerçekleşti.

AŞİRETLER DEYRİZOR’U ELE GEÇİRDİ

Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, YPG/SDG’nin işgali altındaki tüm bölgelere hakim olarak il genelinde örgütten arınmayı sağladı.

TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR TIRMANDI

Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tişrin Barajı’nın stratejik önemi büyükken, ordu birlikleri Fırat Nehri’nin batısında YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak üzere operasyonlara başlamıştı. Örgüt, ABD’nin müdahalesinin ardından bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu, Deyr Hafir sonrası kısımları çatışmalarla ele geçirmek zorunda kalmıştı.