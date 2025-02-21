Ramazan’a Sağlıklı Başlangıç İçin Öneriler

SAĞLIKLI RAMAZAN İÇİN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Ramazan ayında sağlıklı bir başlangıç yapmak için dikkat edilmesi gereken unsurları paylaştı. Su tüketimi ile öğün aralıkları gibi birçok faktörün, vücudun uzun süre açlığa nasıl adapte olacağı açısından kritik olduğunu söyleyen Garipağaoğlu, “Ramazan’a hazırlanırken vücudu ani değişikliklere karşı adapte etmek için bazı beslenme düzenlemeleri yapmak gerekiyor. Özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir” dedi. Ramazan boyunca uzun süre aç kalacak olan vücudun dengeli bir şekilde adapte olabilmesi için bazı beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi önem taşıyor.

SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Günlük en az 2-2,5 litre su içmek, vücudun susuzluk toleransını artırarak oruç sırasında daha rahat hissetmeye yardımcı oluyor. Çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğini belirten Garipağaoğlu, “Kafeinli içecekler vücudu susuz bırakabiliyor; baş ağrısı ve halsizlik hissine yol açabiliyor. Ramazan öncesinde çay ve kahve tüketimini kademeli olarak azaltmak önemlidir” dedi. Ayrıca, şeker ve rafine karbonhidrat alımının da azaltılması gerektiğini ifade etti. Basit şekerlerden ve hızlı sindirilen karbonhidratlardan kaçınıp, tam tahıllı gıdalar, baklagiller ile sebzeler gibi düşük glisemik indeksli besinleri tüketmek, kan şekerinin daha dengeli olmasına ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

ÖĞÜN ARALIKLARI UZATILMALI

Normalde sık yemek yiyen bireyler için Ramazan’da uzun saatler aç kalmak zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle ara öğünlerin azaltılması ve ana öğünlerin saatlerinin kademeli olarak kaydırılması, vücudu uzun süreli açlığa alıştırmak açısından faydalı oluyor. Ramazan boyunca bağışıklık sisteminin güçlü kalması, hem enerjik olmak hem de sağlık sorunlarını önlemek açısından hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, dengeli bir beslenme programının protein, sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller açısından bağışıklığı desteklediğine vurgu yaparak, şu tavsiyelerde bulundu.

PROTEİN VE LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Peynir, yoğurt ve kefir gibi süt ürünlerinin bağışıklık sistemini destekleyen önemli gıdalar arasında yer aldığını belirttikten sonra, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerinin de vücudu daha dirençli hale getirebileceğini ifade etti. Bağırsak sağlığının desteklenmesi önemlidir; lif açısından zengin sebzeler, fermente gıdalar ve probiyotikler sindirimi düzenleyerek mide sorunlarının önüne geçebiliyor. Antioksidanların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Garipağaoğlu, “C vitamini ve çinko içeren besinler, hastalıklara karşı koruma sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor” dedi. Burada, D vitamini ve kalsiyum ile zenginleştirilmiş süt ürünlerinin oruç süresince bağışıklığı desteklemek açısından önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

MURATBEY İLE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Muratbey’in D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleri, tok tutucu ve besleyici içerikleri ile sahur ve iftar sofralarında sağlıklı bir alternatif sunuyor. Özellikle Muratbey Plus Kaymaklı, prebiyotik ve whey protein içeren yapısıyla sindirimi destekleyerek oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini sağlamaya yardımcı olabiliyor. Ramazan’a hazırlanırken sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak ve su tüketimine özen göstermek, hem açlık sürecini daha konforlu hale getirmeye hem de genel sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.